2020-04-01T15:29:25+03:00
Общество

«Кожа трещинами пошла»: жители Челябинска жалуются на проблемы с руками после антисептиков и мыла

Разбираемся, как сохранить кожу здоровой
Ирина ГОЛЛАЙ
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Используя мыло и антисептик, не забывайте увлажнить руки кремом.Используя мыло и антисептик, не забывайте увлажнить руки кремом.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В эти дни многие не выходят на улицу без антисептика и влажных салфеток. А вернувшись домой, намывают свои руки мылом. Как результат — кожа сохнет, а у кого-то обостряются хронические заболевания — дерматит, экзема и псориаз. Разбираемся вместе, как сохранить кожу здоровой.

— Прежде всего, обращать внимание на качество антисептика. Покупать средства только проверенных производителей, — посоветовал КП-Челябинск главный дерматолог-венеролог Челябинской области профессор Олег Заганшин.

Спрос на антисептики сейчас высокий. Старые производители не способны заполнить рынок. Производить его бросились новые коммерсанты. Но покупатель не всегда может проверить, из чего они делают эти средства и допущены, не безопасны ли они.

Также профессор не советует изготавливать антисептики дома. Все рецепты, которые сегодня можно найти в Интернете, не проверены и являются плодом чужой фантазии. К тому же дома человек может нарушить пропорции входящих в средство ингредиентов. И это тоже небезопасно.

— Если у человека обострились хронические болезни, нужна консультация доктора. Так как все очень индивидуально. В легких случаях поможет крем, который содержит увлажняющие и противовоспалительные компоненты. Такие крема продаются в аптеке, — говорит Олег Зиганшин.

А лучший способ сохранить кожу здоровой — соблюдать самоизоляцию и карантин, тогда вам не придется использовать средства защиты по много раз за день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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