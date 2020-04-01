Контроль за соблюдением самоизоляции в Челябинске: кто и как будет проводить

1 Апр 2020 2020-04-01T15:43:37+03:00

Чтобы остановить распространение COVID-2019, будут вести контроль за соблюдением самоизоляции в Челябинске

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Со вчерашнего для действует режим полной самоизоляции. Но некоторые граждане продолжают гулять с уверенностью, что им за это ничего не будет. Разбираемся, как будут вести контроль за соблюдением самоизоляции в Челябинске.

Право остановить человека имеют все официальные представители власти. Перед тем, как узнать почему гражданин вышел на улицу, правоохранитель обязан представиться и показать соответствующие документы.

К нарушителям режима будут применяться штрафы. Минимальная сумма выплаты — тысяча рублей, при этом сумма увеличивается при повторении до 30 тысяч рублей. Кроме того, вас может ждать уголовная ответственность, если вы заразите другого человека — максимум 5 лет лишения свободы.

Также будут наказывать и за распространение недостоверной информации. В зависимости от нанесенного ущерба нарушителю придется заплатить штраф в 15 тысяч рублей или также получить 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU