Младенца весом 490 граммов успешно прооперировали в Челябинске
Малыш родился с экстремально низкой массой тела — всего 490 граммов. На четыре месяца раньше срока. Но попал в золотые руки врачей и теперь постепенно догоняет других детей в своем развитии.
При рождении у Максима диагностировали одну из самых опасных патологий недоношенных детей — некротический энтероколит. На фоне этого недуга у малыша образовалась непроходимость кишечника. Шансы выжить при этом недуге не превышали 50%.
Неонатальные хирурги Челябинской областной детской больницы Павел Бабошко и Виктор Базалий провели успешную операцию крохотному пациенту и устранили проблему в кишечнике.
Максимке 2,5 месяца. По хорошему, в эти дни он должен был находиться в животе у мамы. Фото: ЧОДКБ.
— Сейчас Максиму уже 2,5 месяца. Он хорошо питается, набирает вес, а его кишечник успешно справляется со своей функцией. Малыш весит уже 1350 граммов, — рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.
Чтобы маленький пациент смог догнать своих сверстников, его будет выхаживать команда неонатологов, офтальмологов и пульмонологов Областной детской больницы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU