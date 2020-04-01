2020-04-01T15:59:06+03:00
Общество

Младенца весом 490 граммов успешно прооперировали в Челябинске

Без помощи неонатальных хирургов мальчишка мог умереть
Лидия ПЕСКОВА
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Сейчас малыш почти в три раза тяжелее, чем при рождении. Фото: ЧОДКБ.Сейчас малыш почти в три раза тяжелее, чем при рождении. Фото: ЧОДКБ.
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Малыш родился с экстремально низкой массой тела — всего 490 граммов. На четыре месяца раньше срока. Но попал в золотые руки врачей и теперь постепенно догоняет других детей в своем развитии.

При рождении у Максима диагностировали одну из самых опасных патологий недоношенных детей — некротический энтероколит. На фоне этого недуга у малыша образовалась непроходимость кишечника. Шансы выжить при этом недуге не превышали 50%.

Неонатальные хирурги Челябинской областной детской больницы Павел Бабошко и Виктор Базалий провели успешную операцию крохотному пациенту и устранили проблему в кишечнике.

Максимке 2,5 месяца. По хорошему, в эти дни он должен был находиться в животе у мамы. Фото: ЧОДКБ.

Максимке 2,5 месяца. По хорошему, в эти дни он должен был находиться в животе у мамы. Фото: ЧОДКБ.

— Сейчас Максиму уже 2,5 месяца. Он хорошо питается, набирает вес, а его кишечник успешно справляется со своей функцией. Малыш весит уже 1350 граммов, — рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.

Чтобы маленький пациент смог догнать своих сверстников, его будет выхаживать команда неонатологов, офтальмологов и пульмонологов Областной детской больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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