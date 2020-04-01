«Большой брат» оценил, как жители Челябинска соблюдают самоизоляцию

1 Апр 2020 2020-04-01T18:06:28+03:00

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Жители Челябинской области хорошо сидят дома во время режима карантин — во всяком случае именно об этом говорит индекс самоизоляции, разработанный Яндексом. Новый сервис позволяет отследить насколько хорошо люди соблюдают карантин.

Индекс рассчитывается от 5 до 0 баллов. Если сервис показывает ноль — люди спокойно ходят по улицам города, если же пять — все граждане сидят дома. Столица Южного Урала имеет весьма хороший индекс — 3,7 баллов. Это выше не только чем у соседа Екатеринбурга (3,4), но и Москвы (3) и Санкт-Петербурга (3,4).

Впрочем, в Челябинской области есть города, где граждане еще более ответственны по отношению к карантину. Так, в Магнитогорске индекс самоизоляции составил 4 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU