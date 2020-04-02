Жители Челябинска оценили реальную угрозу коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T11:04:21+03:00

Чтобы не заразиться, горожане стараются не снимать маски. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Смогут ли российские власти защитить население от дальнейшего распространения коронавируса в случае реальной угрозы. Такой вопрос социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали жителям областного центра. Мнения горожан разделились.

«Определенно да»: считают 16,5% опрошенных.

«Скорее да»: 27,7%.

Все оба ответа набрали 44,2 % среди всех опрошенных.

«Скорее нет»: считают 20,3%.

«Точно нет»: говорят 23,5%.

В сумме это еще 43,8%.

Примерно каждый десятый опрошенный затруднился ответить.

Фото: пресс-служба вуза.

Среди оптимистов больше всего респондентов старше 60 лет, неработающих пенсионеров. Не уверены в будущем чаще всего респонденты с высшим образованием и малообеспеченные жители Челябинска. Сложно определиться с ответом оказалось людям среднего возраста и средним уровнем доходов.

В целом по России, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 61% россиян в той или иной степени уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население от распространения коронавируса. Но по России, замечают эксперты, опрос проводился на несколько дней раньше, когда ситуация с Covid-19 была менее острой.

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ИСТОЧНИК KP.RU