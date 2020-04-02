2020-04-02T11:04:21+03:00
Общество

Жители Челябинска оценили реальную угрозу коронавируса

Настроение горожан выяснили социологи
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Чтобы не заразиться, горожане стараются не снимать маски.Чтобы не заразиться, горожане стараются не снимать маски.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Смогут ли российские власти защитить население от дальнейшего распространения коронавируса в случае реальной угрозы. Такой вопрос социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали жителям областного центра. Мнения горожан разделились.

«Определенно да»: считают 16,5% опрошенных.

«Скорее да»: 27,7%.

Все оба ответа набрали 44,2 % среди всех опрошенных.

«Скорее нет»: считают 20,3%.

«Точно нет»: говорят 23,5%.

В сумме это еще 43,8%.

Примерно каждый десятый опрошенный затруднился ответить.

Фото: пресс-служба вуза.

Фото: пресс-служба вуза.

Среди оптимистов больше всего респондентов старше 60 лет, неработающих пенсионеров. Не уверены в будущем чаще всего респонденты с высшим образованием и малообеспеченные жители Челябинска. Сложно определиться с ответом оказалось людям среднего возраста и средним уровнем доходов.

В целом по России, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 61% россиян в той или иной степени уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население от распространения коронавируса. Но по России, замечают эксперты, опрос проводился на несколько дней раньше, когда ситуация с Covid-19 была менее острой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Челябинске магазин автозапчастей набрал заказов и закрылся на карантин
Режим всеобщей изоляции в Челябинске: вопросов по коронавирусу от горожан ждут операторы горячей линии
В России и в Челябинской области выявлены новые случаи заражения Covid-19
В аптеках Челябинска раскупили парацетамол
Жители Челябинска оценили реальную угрозу коронавируса
Супруги из Челябинска выкладывают в сеть бесплатные «видео-развивашки»
Ирина Гехт о коронавирусе в Челябинской области: кого еще заразил торговец мясом из Кизила
Ограничение продажи алкоголя в Челябинске в период карантина: могут ли ввести и для чего
В Челябинске принудительно закрыли парикмахерскую, которая игнорировала карантин
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
В разгар самоизоляции в Челябинске открывают почты
Работа общественного транспорта во время самоизоляции в Челябинске: какие маршруты продолжают работать и со скольки — до скольки
Коронавирус заставил путешественника Федора Конюхова обратиться к жителям Челябинской области
Владыка Григорий объедет вокруг Челябинска с иконой и молитвой против коронавируса
В четверг в Челябинске продолжат дезинфицировать улицы
Жители Челябинской области пишут матерные плакаты нарушителям режима самоизоляции
«Я тебя предупреждала!»: жительница Челябинской области замотала автомобиль соседа в пищевую пленку
Автомобиль БМВ Х5 расстреляли во дворе многоэтажки в Челябинской области
Дезинфекция от коронавируса в Челябинске: что и как обрабатывают в городе от вируса
«Большой брат» оценил, как жители Челябинска соблюдают самоизоляцию
Торговец мясом из Челябинской области заразил сотрудницу банка
Младенца весом 490 граммов успешно прооперировали в Челябинске
Контроль за соблюдением самоизоляции в Челябинске: кто и как будет проводить
«Кожа трещинами пошла»: жители Челябинска жалуются на проблемы с руками после антисептиков и мыла
Оставайтесь дома: в Челябинске останавливают автобусные рейсы в другие регионы
Дефицита не будет: в аптеки Челябинской области привезли 57 тысяч медицинских масок
В Челябинске завели уголовное дело на дорожного подрядчика
На границах Челябинской области работают усиленные посты ГИБДД