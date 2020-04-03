Какие улицы обработают в Челябинске от коронавируса 4 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T15:08:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 4 апреля, в Челябинске продолжится обработка улиц спецтехникой от коронавирусной инфекцией. Две машины, предназначенные для удаления наледи с поверхности аэродромов, пришли в Челябинск с миасского завода «СпецАгрегат». Специальные устройства с помощью авиационного двигателя распыляют облака трехпроцентной перекиси водорода. Роспортребнадзор рекомендует применять антисептик для борьбы с коронавирусом.

Завтра обработают: пр. Ленина, Комсомольский пр., Свердловский пр., ул. Братьев Кашириных, Университетская набережная, ул. Доватора, ул. Гагарина, ул. Героев Танкограда, ул. Молодогвардейцев, ул. Бейвеля, ул. Труда, Копейское шоссе, ул. Воровского, ул. Курчатова, ул. 250-летия Челябинску, ул. С. Юлаева, пр. Победы, ул. Лесопарковая.

Работу спецмашин сопровождают экипажи ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU