В Челябинской области шипуны и кликуны присматривают места для гнезд
Весну ничто не отменит. И в синем небе опять слышны клики лебедей. Это шипуны и кликуны парами перелетают с озера на озеро, выискивают на берегах укромные уголки для строительства гнезд.
Первые птицы появились в Челябинской области в середине марта. А уж потом белоснежные создания прилетали каждый день. После длинного пути они отдыхали, осматривались.
Тревожить птиц нельзя: они насторожены и пугливы.
— Важно не вспугнуть лебедей во время обживания будущего гнездового участка и обеспечить им безопасное существование, стимулируя их продолжить гнездование в наших краях! — говорит председатель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.
Бывает, птицы останавливаются на водоеме стаей, отдыхают, кормятся, а уж потом разлетаются попарно. Потому все любители фотоохоты не должны разглашать места дислокации птиц, сберечь их от ружей браконьеров.
Птицы перелетают с одного водоема на другой. Фото: Наталья Киселева.
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ИСТОЧНИК KP.RU