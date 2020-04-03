В Челябинской области шипуны и кликуны присматривают места для гнезд

3 Апр 2020 2020-04-03T15:41:27+03:00

Фротографов просят не раскрывать места дислокации лебедей, чтобы сберечь их от браконьеров

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Весну ничто не отменит. И в синем небе опять слышны клики лебедей. Это шипуны и кликуны парами перелетают с озера на озеро, выискивают на берегах укромные уголки для строительства гнезд.

Первые птицы появились в Челябинской области в середине марта. А уж потом белоснежные создания прилетали каждый день. После длинного пути они отдыхали, осматривались.

Тревожить птиц нельзя: они насторожены и пугливы.

— Важно не вспугнуть лебедей во время обживания будущего гнездового участка и обеспечить им безопасное существование, стимулируя их продолжить гнездование в наших краях! — говорит председатель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

Бывает, птицы останавливаются на водоеме стаей, отдыхают, кормятся, а уж потом разлетаются попарно. Потому все любители фотоохоты не должны разглашать места дислокации птиц, сберечь их от ружей браконьеров.

Птицы перелетают с одного водоема на другой. Фото: Наталья Киселева.

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ИСТОЧНИК KP.RU