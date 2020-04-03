Не горюй на карантине: Челябинские полицейские записали видеоролик для жителей на самоизоляции
Просто будем жить — именно так озаглавили свой видеоролик сотрудники МВД Челябинской области. Правоохранители вновь попросили жителей оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, но своеобразно.
Перепевка песни Олега Газманова «Жить, так жить» от культурного центра ГУ МВД и пресс-служба регионального полицейского управления призывает граждан переживать карантин позитивно и поддерживать друг друга в это сложное время. Разумеется, сохраняя личную дистанцию.
— Ролик снят с целью поддержки граждан, находящихся на самоизоляции. Сотрудники полиции напоминают о том, что очень важно не терять позитивного настроения и поддерживать друг друга не смотря ни на что! — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.
Челябинские полицейские спели, чтобы граждане оставались дома.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU