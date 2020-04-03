Не горюй на карантине: Челябинские полицейские записали видеоролик для жителей на самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T16:43:00+03:00

Полицейские решили развлечь, тех кто решил остаться на карантине. Фото: кадр из видео

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Просто будем жить — именно так озаглавили свой видеоролик сотрудники МВД Челябинской области. Правоохранители вновь попросили жителей оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, но своеобразно.

Перепевка песни Олега Газманова «Жить, так жить» от культурного центра ГУ МВД и пресс-служба регионального полицейского управления призывает граждан переживать карантин позитивно и поддерживать друг друга в это сложное время. Разумеется, сохраняя личную дистанцию.

— Ролик снят с целью поддержки граждан, находящихся на самоизоляции. Сотрудники полиции напоминают о том, что очень важно не терять позитивного настроения и поддерживать друг друга не смотря ни на что! — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770729" frameborder="0"></iframe> Челябинские полицейские спели, чтобы граждане оставались дома.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU