Волонтеры в Челябинске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо
Волонтеры в Челябинске в период коронавируса нужны как никогда. Из-за того, что именно старшее поколение находится в группе риска по инфекции, многие пенсионеры нуждаются в помощи при покупке продуктов и лекарств. Теперь помочь бабушкам и дедушкам может каждый.
Набор волонтеров в Челябинске в период коронавируса объявило министерство социальных отношений Челябинской области. Сейчас в регионе уже работают более 15 тысяч сотрудников, которые занимаются разной помощью пенсионерам, однако сложнее всего сейчас приходится добровольцам, которые привозят еду и лекарства пожилым людям.
— В связи с увеличением сроков самоизоляции возникла необходимость в дополнительных ресурсах. Мы приглашаем неравнодушных граждан стать нашими волонтерами! — пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.
Автор: Эдуард Фадюшин
СПРАВКА КП
Волонтером может стать любой житель Челябинской области в возрасте от 18 до 45 лет. Опыт работы в некоммерческих организациях приветствуется. Для записи можно заполнить специальную форму или же позвонить по телефонам +7 (351) 721-62-10, +7 (351) 721-95-50 (с 9 до 17 часов)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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