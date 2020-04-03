Волонтеры в Челябинске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

3 Апр 2020 2020-04-03T17:13:54+03:00

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Волонтеры в Челябинске в период коронавируса нужны как никогда. Из-за того, что именно старшее поколение находится в группе риска по инфекции, многие пенсионеры нуждаются в помощи при покупке продуктов и лекарств. Теперь помочь бабушкам и дедушкам может каждый.

Набор волонтеров в Челябинске в период коронавируса объявило министерство социальных отношений Челябинской области. Сейчас в регионе уже работают более 15 тысяч сотрудников, которые занимаются разной помощью пенсионерам, однако сложнее всего сейчас приходится добровольцам, которые привозят еду и лекарства пожилым людям.

— В связи с увеличением сроков самоизоляции возникла необходимость в дополнительных ресурсах. Мы приглашаем неравнодушных граждан стать нашими волонтерами! — пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Автор: Эдуард Фадюшин

СПРАВКА КП

Волонтером может стать любой житель Челябинской области в возрасте от 18 до 45 лет. Опыт работы в некоммерческих организациях приветствуется. Для записи можно заполнить специальную форму или же позвонить по телефонам +7 (351) 721-62-10, +7 (351) 721-95-50 (с 9 до 17 часов)

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ИСТОЧНИК KP.RU