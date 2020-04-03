2020-04-03T18:32:30+03:00
Общество

Митрополит Григорий отправился на машине в крестный ход по Челябинску

Священники предлагали гражданам молиться во время объезда
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: пресс-служба челябинской митрополииФото: пресс-служба челябинской митрополии
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Первый крестный автоход — из-за режима всеобщей изоляции митрополит Григорий, вместе с священниками, проехался по районам Челябинска с благословением. Служители церкви читали молитвы в машине вместе с иконой Табынской Божьей Матери.

Крестный ход длился около двух часов. За это время священники проехали весь город, остановившись 4 раза для того, чтобы прочесть особую молитву. Во время остальной поездки, служители акафист Богородице. Благословляли город на автодороге Меридиан, в районе пересечения улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда, а также около Областного онкологического центра и на Алом поле.

При этом, из-за режима изоляции в ход смогли поехать только некоторые священники. Большинству пришлось молиться в своих храмах, а верующих обязали остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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