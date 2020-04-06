Еще одного южноуральца оштрафовали за фейк о коронавирусе
Штрафы не помеха злым шуткам: Жителя Челябинской области осудили за фейк о распространении коронавируса в регионе. Комментарий молодого троичанина нашли полицейские во время мониторинга соцсетей.
В одном из пабликов парень решил пошутить, для чего оставил комментарий о том, что в душевой местной больницы заперли несколько человек с подозрением на COVID-19. Информация, естественно, оказалась ложной.
— В отношении молодого человека составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП „злоупотребление свободой массовой информации“. Материалы проверки направлены в Троицкий городской суд, который назначил троичанину наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В настоящее время фейковая информация удалена, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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