2020-04-06T06:15:10+03:00
Общество

Еще одного южноуральца оштрафовали за фейк о коронавирусе

Нарушителя спокойствия осудили за комментарий в соцсетях
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
За последнее время это уже пятый зафиксированный случай распространения фейков об инфекцииЗа последнее время это уже пятый зафиксированный случай распространения фейков об инфекцииФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Штрафы не помеха злым шуткам: Жителя Челябинской области осудили за фейк о распространении коронавируса в регионе. Комментарий молодого троичанина нашли полицейские во время мониторинга соцсетей.

В одном из пабликов парень решил пошутить, для чего оставил комментарий о том, что в душевой местной больницы заперли несколько человек с подозрением на COVID-19. Информация, естественно, оказалась ложной.

— В отношении молодого человека составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП „злоупотребление свободой массовой информации“. Материалы проверки направлены в Троицкий городской суд, который назначил троичанину наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В настоящее время фейковая информация удалена, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Челябинска посоветовала закрыть школьные стадионы
Мэр Челябинска посоветовала закрыть школьные стадионы
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Обсерватор Челябинска перенесли в санаторий на АМЗ
Жителям Челябинской области может грозить новый мусорный коллапс
«Берите пример!»: житель Челябинска помогает соседям с покупками продуктов и лекарств
Еще одного южноуральца оштрафовали за фейк о коронавирусе
Жители Челябинской области выстроились в очередь в ломбард
Медицинские маски продают в Челябинске даже таксисты
«Собакам можно, а детям нельзя?»: горожане начали нарушать карантин как только пригрело солнце
Из-за коронавируса поезда из Челябинска на Москву будут ходить раз в четыре дня
«Я верю в сказки!»: юная рок-звезда из Челябинска вернулась с записи «Голос. Дети»
Бульдог Соня из Челябинска, которая катается на скейте, обошла кота-библиотекаря на Первом канале
Производители мебели и костюмеры начали отшивать маски в Челябинской области
Дистанционное обучение школьников в Челябинске в период самоизоляции: когда начнется и как будет проходить
Сезон ремонта дорог стартует в Челябинске несмотря на карантин
Туриста, вернувшегося из-за границы, оштрафовали за прогулку по Челябинску
В рабочем режиме: в Челябинске продолжается рекультивация свалки
Новый случай короновируса подтвердил «Вектор» в Челябинске
В Челябинск возвращаются морозы и снег
Порядка ста человек экстренно проверяют на коронавирус в Кургане
Плюсы самоизоляции: волейболисток «Динамо» из Челябинска оставили в Суперлиге
Полицейские остановили вице-губернатора Ирину Гехт возле здания правительства Челябинской области
Замминистра строительства Челябинской области отправили в СИЗО по делу о махинациях со строительством биатлонного центра
Нарушение режима самоизоляции в Челябинской области: поймали 204 человека