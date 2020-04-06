2020-04-06T06:58:13+03:00
Общество

Жителям Челябинской области может грозить новый мусорный коллапс

Многие граждане перестали оплачивать вывоз отходов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Из-за неплатежеспособности мусор просто могут перестать вывозитьИз-за неплатежеспособности мусор просто могут перестать вывозитьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новый мусорный коллапс может произойти из-за коронавируса: «Центр коммунального сервиса», занимающийся вывозом отходов в Челябинской области, попросил жителей региона своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Из-за неплатежей регоператор не сможет рассчитываться с перевозчиками и полигоном.

Как отмечают в «ЦКС», из-за режима самоизоляции мусора стало появляться больше, но при этом граждане стали платить за вывоз отходов меньше, несмотря на увеличивающиеся расходы регоператора.

— Не на что закупать топливо для мусоровозов, платить зарплату сотрудникам, приобретать средства индивидуальной защит, дополнительные материалы и оборудование для санитарной обработки. Коммунальная отрасль поставлена на грань серьезного кризиса. Все мы помним «мусорный коллапс» 2018 года и не должны допустить его повторения. Санитарное состояние городов, особенно в период опасной пандемии, должно оставаться на высоком уровне, — рассказали в пресс-службе «Центра коммунального сервиса».

Регоператор напомнил, что услуги ЖКХ можно оплатить не выходя из дома через онлайн-банки или с помощью сайта ЦКС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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