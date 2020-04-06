Обсерватор Челябинска перенесли в санаторий на АМЗ

6 Апр 2020 2020-04-06T07:35:14+03:00

Здесь наблюдают за гражданами, которые вернулись из других стран

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Противотуберкулезный диспансер в Металлургическом районе Челябинска больше не будет обсерватором для прибывших из заграницы граждан. Теперь всех прибывающих на родину туристов будут размещать на АМЗ.

Как сообщили в региональном минздраве, граждане из заграницы, после прохождения теста в аэропорту, должны будут провести 14 дней изоляции в санатории-профилактории «Изумруд» у Изумрудного карьера. Причем их будут размещать в обсерваторе вне зависимости от отсутствия симптомов заболевания.

Как добавили в министерстве, сейчас в учреждении находятся 15 человек. У них нет признаков инфекции и они находятся под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU