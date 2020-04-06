Обсерватор Челябинска перенесли в санаторий на АМЗ
Противотуберкулезный диспансер в Металлургическом районе Челябинска больше не будет обсерватором для прибывших из заграницы граждан. Теперь всех прибывающих на родину туристов будут размещать на АМЗ.
Как сообщили в региональном минздраве, граждане из заграницы, после прохождения теста в аэропорту, должны будут провести 14 дней изоляции в санатории-профилактории «Изумруд» у Изумрудного карьера. Причем их будут размещать в обсерваторе вне зависимости от отсутствия симптомов заболевания.
Как добавили в министерстве, сейчас в учреждении находятся 15 человек. У них нет признаков инфекции и они находятся под постоянным наблюдением врачей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»