2020-04-06T08:36:36+03:00
Общество

Мэр Челябинска посоветовала закрыть школьные стадионы

В выходные многие дети стали нарушать режим самоизоляции
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Многие люди стали нарушать режим изоляции из-за теплой погоды на выходных. Фото: читатель КП-ЧелябинскМногие люди стали нарушать режим изоляции из-за теплой погоды на выходных. Фото: читатель КП-Челябинск
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Занимайтесь спортом дома: мэр Челябинска Наталья Котова поручила закрыть школьные стадионы. В минувшие выходные многие дети выбирались туда, несмотря на режим всеобщей изоляции.

— Вчера (Пятое апреля — прим.ред) поступала информация, что много детей на школьных стадионах. Школы открыли стадионы, проведите беседу, чтобы закрыли, все должны быть на самоизоляции. С родителями провести беседу, чтобы дети находились дома. С педагогами, чтобы дали задание, чтобы дети были заняты, — рассказала Наталья Котова.

Отметим, что многие жители микрорайонов города не соблюдали режим самоизоляции. Так, во многих дворах поселка «Белый хутор» можно было заметить родителей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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