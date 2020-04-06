2020-04-06T08:54:05+03:00
Общество

МФЦ Челябинска продолжат работать по предварительной записи

Большая часть услуг будет оказываться в цифровом варианте
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Очереди были даже во время режима работы по предварительной записи. Фото: Эдуард ФадюшинОчереди были даже во время режима работы по предварительной записи. Фото: Эдуард Фадюшин
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Все в цифре: многофункциональные центры Челябинска продолжат работу по предварительной записи. При этом, посещать МФЦ придется только если вы не можете получить услугу в электронном виде.

— МФЦ начнут работать по предварительной записи по услугам, которые мы не можем оказать в электронном виде. Те, что можно оказать дистанционно, будут оказываться только так. Предварительно можно будет записаться только на те услуги, которые нельзя предоставить в электронном виде, — рассказал замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Мэр Челябинска Наталья Котова также попросила жителей города не создавать ажиотаж вокруг центров. Ранее у МФЦ образовывались огромные очереди из тех, кто записывался по предварительной записи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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