МФЦ Челябинска продолжат работать по предварительной записи

6 Апр 2020 2020-04-06T08:54:05+03:00

Очереди были даже во время режима работы по предварительной записи. Фото: Эдуард Фадюшин

Изменить размер текста: A A

Все в цифре: многофункциональные центры Челябинска продолжат работу по предварительной записи. При этом, посещать МФЦ придется только если вы не можете получить услугу в электронном виде.

— МФЦ начнут работать по предварительной записи по услугам, которые мы не можем оказать в электронном виде. Те, что можно оказать дистанционно, будут оказываться только так. Предварительно можно будет записаться только на те услуги, которые нельзя предоставить в электронном виде, — рассказал замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Мэр Челябинска Наталья Котова также попросила жителей города не создавать ажиотаж вокруг центров. Ранее у МФЦ образовывались огромные очереди из тех, кто записывался по предварительной записи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU