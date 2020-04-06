МФЦ Челябинска продолжат работать по предварительной записи
Все в цифре: многофункциональные центры Челябинска продолжат работу по предварительной записи. При этом, посещать МФЦ придется только если вы не можете получить услугу в электронном виде.
— МФЦ начнут работать по предварительной записи по услугам, которые мы не можем оказать в электронном виде. Те, что можно оказать дистанционно, будут оказываться только так. Предварительно можно будет записаться только на те услуги, которые нельзя предоставить в электронном виде, — рассказал замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.
Мэр Челябинска Наталья Котова также попросила жителей города не создавать ажиотаж вокруг центров. Ранее у МФЦ образовывались огромные очереди из тех, кто записывался по предварительной записи.
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ИСТОЧНИК KP.RU