Помощник председателя райсуда в Челябинске умер от пневмонии
В воскресенье, 5 апреля, в Челябинске от пневмонии умер помощник председателя Советского районного суда Виктор Коркин. Незадолго до смерти у мужчины взяли анализы на коронавирус.
По информации из райсуда, Коркин болел достаточно продолжительное время. Первое время он продолжал ходить на работу, но затем ушел на больничный, чтобы лечиться из дома. В итоге, мужчину госпитализировали в уже тяжелом состоянии.
Незадолго до смерти, у Коркина взяли тест на коронавирус. Пневмония может быть вызвана COVID-19. Однако результат оказался отрицательным.
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ИСТОЧНИК KP.RU