Помощник председателя райсуда в Челябинске умер от пневмонии

6 Апр 2020 2020-04-06T10:19:59+03:00

У него брали анализы на коронавирус

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В воскресенье, 5 апреля, в Челябинске от пневмонии умер помощник председателя Советского районного суда Виктор Коркин. Незадолго до смерти у мужчины взяли анализы на коронавирус.

По информации из райсуда, Коркин болел достаточно продолжительное время. Первое время он продолжал ходить на работу, но затем ушел на больничный, чтобы лечиться из дома. В итоге, мужчину госпитализировали в уже тяжелом состоянии.

Незадолго до смерти, у Коркина взяли тест на коронавирус. Пневмония может быть вызвана COVID-19. Однако результат оказался отрицательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU