Следственный комитет проверит челябинский завод после смерти рабочего

6 Апр 2020 2020-04-06T10:48:47+03:00

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В воскресенье, 5 апреля, на одном из челябинских предприятий рабочий получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что мужчина попал в бункер для приема шлака. Чтобы выяснить обстоятельства трагедии, Следственный комитет России по Челябинской области организовал доследственную проверку.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU