Челябинская «Коммунарка» готова к приему больных коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T11:17:17+03:00

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В понедельник, 6 апреля, губернатор Алексей Текслер провел совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией в Челябинской области в новом формате видеоконференцсвязи. Формат выбран из-за ужесточения соблюдения санитарного режима по коронавирусу.

Сегодня в регионе зарегистрирован 31 подтвержденный случай COVID-19.

Готова ли ЧОКБ N2, названная местной «коммунаркой», к приему коронавирусных больных?

— Готова, — заявил губернатор.

Кроме того, к приему больных готов корпус № 1 горбольницы № 2 в Миассе и корпус тубдиспансера на ЧМЗ. В нем еще недавно содержались здоровые граждане, у которых нет возможности самоизолироваться. Например, студенты.

Сейчас их для соблюдения двухнедельного карантина поместили в санаторий «Изумруд» на Шершнях. Не попадут ли в водохранилище канализационные стоки санатория?

— В санатории есть режим полной изоляции. Кроме того, в «Изумруд» перевезены здоровые люди, которым по предписанию Роспотребнадзора должны быть в карантине. Эти 15 человек по-прежнему под присмотром врачей. «Изумруд» охраняет Росгвардия, — говорит пресс-секретарь минздрава региона Марина Сергеева.

Корпус тубдиспансера на ЧМЗ передадут для лечения коронавирусных. Сейчас пациенты с диагнозом COVID-19 лечатся в инфекционных отделениях больниц региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU