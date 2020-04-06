Правительство Челябинской области получило новые полномочия при ЧС

6 Апр 2020 2020-04-06T11:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 апреля, депутаты Заксобрания Челябинской области проголосовали за изменение статьи областного закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Правительство Челябинской области, как и другие субъекты России, с 1 апреля 2020 года получило право самостоятельно вводить правила поведения во время режима повышенной готовности и чрезвычайно ситуации.

— Правительством РФ приняты обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Этим нормам не должны противоречить правила, утвержденные в регионе, — сообщил заместитель председателя Заксобрания Челябинской области, председатель комитета по экологии Константин Струков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU