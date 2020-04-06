2020-04-06T11:40:08+03:00
Общество

Правительство Челябинской области получило новые полномочия при ЧС

Новые изменения вступили в силу с 1 апреля
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Челябинской областиФото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Сегодня, 6 апреля, депутаты Заксобрания Челябинской области проголосовали за изменение статьи областного закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Правительство Челябинской области, как и другие субъекты России, с 1 апреля 2020 года получило право самостоятельно вводить правила поведения во время режима повышенной готовности и чрезвычайно ситуации.

— Правительством РФ приняты обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Этим нормам не должны противоречить правила, утвержденные в регионе, — сообщил заместитель председателя Заксобрания Челябинской области, председатель комитета по экологии Константин Струков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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