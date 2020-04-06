2020-04-06T12:11:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Челябинской области, потерявшие работу, получат 15 тыс. рублей

Алексей Текслер подписал постановление о региональной компенсации
Ангелина ЗАКИРОВА
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Алексей Текслер утвердил правила получения региаональной компенсации Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер утвердил правила получения региаональной компенсации Фото: gubernator74.ru
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок получения выплат, которые предусмотрены для тех, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса.

Выплату смогут получить граждане, которые лишились работы в нынешнем году и имеют период занятости не меньше 60 дней за 2020 год. Чтобы получить компенсацию, необходимо встать на учет в центре занятости в течении апреля в качестве безработного.

— Региональная компенсация будет выплачена в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице составляла 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента), — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Начислять региональную компенсацию будут автоматически вместе с пособием по безработице. Выполоты должны начаться уже на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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