Жители Челябинской области, потерявшие работу, получат 15 тыс. рублей
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок получения выплат, которые предусмотрены для тех, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса.
Выплату смогут получить граждане, которые лишились работы в нынешнем году и имеют период занятости не меньше 60 дней за 2020 год. Чтобы получить компенсацию, необходимо встать на учет в центре занятости в течении апреля в качестве безработного.
— Региональная компенсация будет выплачена в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице составляла 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента), — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Начислять региональную компенсацию будут автоматически вместе с пособием по безработице. Выполоты должны начаться уже на этой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU