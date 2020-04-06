2020-04-06T13:34:56+03:00
Общество

ВТБ: как будут работать 500 офисов банка в апреле

ВТБ устанавливает график работы своих офисов до 30 апреля 2020 г. по режиму выходного дня
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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В рамках исполнения указа Президента РФ от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и информации Банка России ВТБ устанавливает график работы своих офисов до 30 апреля 2020 г. по режиму выходного дня.

Для обслуживания физических и юридических лиц будут работать около 500 отделений. Из них до 180 - в Москве и области. Полный список размещён на сайте банка. При необходимости ВТБ будет готов изменить число дежурных точек продаж.

В розничных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков мы просим клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Большинство операции можно совершить в web-версии или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Клиент дистанционно может подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции.

Рекомендуем нашим клиентам в настоящий момент использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать число посещений банковских офисов.

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