2020-04-06T13:29:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые пособия по безработице в Челябинской области 2020: кому положены и как получить

Народ начал штурмовать центры занятости для получения новых пособий по безработице в Челябинской области 2020
Ольга АНТОНОВА
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Встать на учет можно через сайт госуслуг. Фото: Архив КП.Встать на учет можно через сайт госуслуг. Фото: Архив КП.
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По решению губернатора Алексея Текслера в апреле размер выплаты по безработице в Челябинской области составит 15 тыс. руб. В первую очередь, речь о потерявших работу из-за ухудшения экономической ситуации в период распространения коронавирусной инфекции. О том, как получить новые пособия по безработице в Челябинской области 2020 рассказал руководитель ГУ по труду и занятости региона Владислав Смирнов.

Выплата в размере 15 тыс. руб. предназначена безработным, потерявшим работу в 2020 году. Важный критерий: претендующий на пособие должен проработать в нынешнем году не менее 60 дней.

Чтобы получить пособие нужно встать на учет в апреле. Начисления будут автоматическими.

Расчет и выплата компенсации начнутся на этой неделе в тех, кто будет признан безработными до 30 апреля 2020 года включительно.

На учет можно встать дистанционно, подав заявление через портал госуслуг. Также заявления принимаются через Почту России. Можно подать заявление по электронной почте с предварительным звонком специалисту службы занятости (телефоны смотрите на сайте районного управления).

Важно прислушаться к рекомендациями специалистов служб и прийти очно в строго назначенное время, чтобы не создавать очереди, как это было в Магнитогорске.

СПРАВКА КП

Горячая линия Центра занятости: 8-800-444-80-88

Вся информация по пособию — ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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