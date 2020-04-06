2020-04-06T15:48:38+03:00
Происшествия

Отцу пятерых детей и его подельникам вынесли приговор за убийство влюбленных в Челябинске

Все четверо получили большие сроки
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Убийц отправили в колонию строго режима.Убийц отправили в колонию строго режима.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 апреля, Челябинский областной суд огласил приговор банде челябинцев, которые 13 лет назад вывезли в лес и убили влюбленную пару.

— В июле 2007 года подсудимые по предварительной договоренности вывезли своего друга Щелканова и его девушку на территорию Еткульского района, где все вместе удерживали потерпевших против их воли, а после задушили обоих веревкой и забрали ценные вещи убитых. Труп молодого человека они спрятали на заболоченном участке, а тело девушки закопали в земляной яме, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Эдуард Кургин и отец пятерых детей Иван Юдакин признаны виновными в убийстве. Им дали по 18,5 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Андрей Кургин и Артур Еприкян осуждены как пособники и получили 23 года и 16 лет колонии строгого режима соответственно.

Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить близким погибших по 1 млн. рублей в качестве моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Челябинской области назвал перечень предприятий, которым разрешили работать в апреле
Отцу пятерых детей и его подельникам вынесли приговор за убийство влюбленных в Челябинске
Власти Челябинской области назвали число заболевших пневмонией за время эпидемии коронавируса
ВТБ: как будут работать 500 офисов банка в апреле
Челябинские депутаты удаленно приняли антикризисные меры
Новые пособия по безработице в Челябинской области 2020: кому положены и как получить
Первый день — комом. В Челябинске обвалились платформы для дистанционной учебы
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Мать с двумя детьми освободили от арендной платы на время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области
Алексей Текслер о первом выздоровевшем от коронавируса в Челябинской области: «У нас есть протоколы»
Жители Челябинской области, потерявшие работу, получат 15 тыс. рублей
Правительство Челябинской области получило новые полномочия при ЧС
Челябинская «Коммунарка» готова к приему больных коронавирусом
Дистанционное обучение школьников в Челябинске началось с обвалившегося «Сетевого города»
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Следственный комитет проверит челябинский завод после смерти рабочего
Алексей Текслер о введении карантина для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга: «Преждевременно, но возможно»
В Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Помощник председателя райсуда в Челябинске умер от пневмонии
МФЦ Челябинска продолжат работать по предварительной записи
Мэр Челябинска посоветовала закрыть школьные стадионы
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Обсерватор Челябинска перенесли в санаторий на АМЗ
Жителям Челябинской области может грозить новый мусорный коллапс