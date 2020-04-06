Отцу пятерых детей и его подельникам вынесли приговор за убийство влюбленных в Челябинске

6 Апр 2020 2020-04-06T15:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 апреля, Челябинский областной суд огласил приговор банде челябинцев, которые 13 лет назад вывезли в лес и убили влюбленную пару.

— В июле 2007 года подсудимые по предварительной договоренности вывезли своего друга Щелканова и его девушку на территорию Еткульского района, где все вместе удерживали потерпевших против их воли, а после задушили обоих веревкой и забрали ценные вещи убитых. Труп молодого человека они спрятали на заболоченном участке, а тело девушки закопали в земляной яме, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Эдуард Кургин и отец пятерых детей Иван Юдакин признаны виновными в убийстве. Им дали по 18,5 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Андрей Кургин и Артур Еприкян осуждены как пособники и получили 23 года и 16 лет колонии строгого режима соответственно.

Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить близким погибших по 1 млн. рублей в качестве моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU