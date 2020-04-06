Время самоизолироваться: челябинец выступил с пикетом против вождения во время карантина
Останься дома — именно с таким лозунгом челябинец Александр Пашкеев вышел на площадь Революции с пикетом. Молодой человек призвал водителей отказаться от ежедневных поездок в период самоизоляции в надувном шаре.
— Шар символизировал самоизоляцию. Но в нем было сложно дышать: в аквазорбе и так тяжело находиться долгое время, так еще и маска закрывает лицо. В итоге Александр простоял около часа, — цитирует помощников пикетчика сайт hornews.com.
Многие водители положительно реагировали на оригинальный пикет. Некоторые даже выходили из своих машин, чтобы сфотографироваться с молодым человеком. Причем, больше всего Александру запомнились автолюбители в противогазах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»