2020-04-06T18:18:45+03:00
Общество

Время самоизолироваться: челябинец выступил с пикетом против вождения во время карантина

Активист сделал это оригинально — находясь в надувном шаре
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Многие водители сигналили пикетчику и фотографировали его. Фото: Катерина Левагина, hornews.comМногие водители сигналили пикетчику и фотографировали его. Фото: Катерина Левагина, hornews.com
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Останься дома — именно с таким лозунгом челябинец Александр Пашкеев вышел на площадь Революции с пикетом. Молодой человек призвал водителей отказаться от ежедневных поездок в период самоизоляции в надувном шаре.

— Шар символизировал самоизоляцию. Но в нем было сложно дышать: в аквазорбе и так тяжело находиться долгое время, так еще и маска закрывает лицо. В итоге Александр простоял около часа, — цитирует помощников пикетчика сайт hornews.com.

Многие водители положительно реагировали на оригинальный пикет. Некоторые даже выходили из своих машин, чтобы сфотографироваться с молодым человеком. Причем, больше всего Александру запомнились автолюбители в противогазах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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