2020-04-06T19:16:43+03:00
Общество

Все на самоизоляцию: в Челябинске начали работу передвижные пункты полиции

Правоохранители будут следить за соблюдением режима
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Все пункты оснащены планшетами с базой данных о челябинцах, которым предписана самоизоляция. Фото: пресс-служба МВД по Челябинской областиВсе пункты оснащены планшетами с базой данных о челябинцах, которым предписана самоизоляция. Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области
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Полицейские будут следить за соблюдением режима самоизоляции в Челябинске более тщательно: в городе появятся семь передвижных пунктов, которые будут напоминать гражданам о правилах карантина.

Как рассказали в региональном МВД, правоохранители дежурили на улицах города всю прошлую неделю. Некоторых граждан, которые не соблюдали режим изоляции, оштрафовали, однако многие продолжили гулять, не боясь распространения инфекции. Теперь специально для этого полицейские будут передвигаться по Челябинску, следя за нарушениями.

— Принято решение о создании передвижных пунктов полиции, нацеленных на информирование граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и выявления лиц, нарушающих предписанный им режим изоляции, в жилом массиве и местах скопления граждан, — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

У полицейских также будет информационное оснащение. Планшетные компьютеры правоохранители подключены к общей базе лиц, которые должны находиться на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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