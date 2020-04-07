Отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 в Челябинске

7 Апр 2020 2020-04-07T10:15:20+03:00

Власти рассказали, отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 года в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти региона рассказали, отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 года в Челябинске

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До главного праздника нашей страны, 9 Мая, месяц и два дня. Отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 года в Челябинске из-за эпидемии коронавируса и введенного всеобщего режима самоизоляции? Пусть и на открытом воздухе, но на Параде Победы приглашенных на трибуны у памятника Ленину на главной площади и жителей города, скапливающихся вдоль проспекта Ленина, в этот день очень много.

Особенно волнует, пригласят ли на трибуны на площади Революции в праздник главных героев — ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, детей войны? Фронтовикам — уже за 90, детям, чьи отцы ушли на фронт, — за 70.

О том, отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 года в Челябинске журналисты спросили у губернатора Алексея Текслера на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией во вторник, 7 апреля.

— Решения пока не принято. Думаю, будет единое решение для всей страны. Подготовка к проведению торжественного построения Челябинского гарнизона и других праздничных событий идет, — сказал Текслер.

Кстати, на сегодняшний день решения об отмене Парада Победы в Москве из-за коронавируса нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU