Живому вице-губернатору в Челябинской области повесили мемориальную доску
В Златоусте на улице Карла Маркса 2 вице-губернатору Олегу Климову повесили памятную доску. В Facebook краевед Юрий Латышев по этому поводу выложил пост, который вызвал бурю эмоций в комментариях.
— Очень удивился. Впервые увидел мемориальную доску живому чиновнику, при этом совсем уж не выдающемуся, — пишет Юрий Латышев.
Пользователи отреагировали на табличку с юмором.
— Наверное, мы просто не знаем о его выдающихся заслугах перед областью! — комментирует один из подписчиков.
Но в администрации Златоуста не понимают, почему только сейчас краеведа заинтересовала памятная доска, ведь ее установили еще пять лет назад.
— Табличка появилась по инициативе героя России Сергея Владимировича Зяблова в 2015 году, — сообщила советник Главы Златоустовского городского округа по информационной политики Юлия Прокопьева.
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ИСТОЧНИК KP.RU