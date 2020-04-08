Живому вице-губернатору в Челябинской области повесили мемориальную доску

8 Апр 2020 2020-04-08T08:22:42+03:00

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В Златоусте на улице Карла Маркса 2 вице-губернатору Олегу Климову повесили памятную доску. В Facebook краевед Юрий Латышев по этому поводу выложил пост, который вызвал бурю эмоций в комментариях.

— Очень удивился. Впервые увидел мемориальную доску живому чиновнику, при этом совсем уж не выдающемуся, — пишет Юрий Латышев.

Пользователи отреагировали на табличку с юмором.

— Наверное, мы просто не знаем о его выдающихся заслугах перед областью! — комментирует один из подписчиков.

Но в администрации Златоуста не понимают, почему только сейчас краеведа заинтересовала памятная доска, ведь ее установили еще пять лет назад.

— Табличка появилась по инициативе героя России Сергея Владимировича Зяблова в 2015 году, — сообщила советник Главы Златоустовского городского округа по информационной политики Юлия Прокопьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU