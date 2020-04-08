2020-04-08T09:35:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: кибермошенников стало в два раза больше

Зато почти нет дорожных аварий и квартирных краж
Ольга АНТОНОВА
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В карантин голову подняли телефонные мошенники.В карантин голову подняли телефонные мошенники.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Режим всеобщей самоизоляции, введенный в Челябинской области из-за эпидемии по коронавирусу, благотворно сказался на криминогенной обстановке. Об этом в среду, 8 апреля, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

На 60% сократилось число ДТП. На 86% меньше возбуждается уголовных дел по всем статьям УК.

Но зато на 200% выросло число сообщений о кибержуликах и телефонных аферистах.

Они «продают» чудо-средства от COVID-19. Они навязывают несуществующие услуги. Например, платную обработку квартир от коронавируса. Они пытаются нажиться на пенсионерах, предлагая платную доставку продуктов и лекарств.

Напомним, что одиноко проживающие пенсионеры могут заказать услугу по доставке самого необходимого, обратившись в районное управление соцзащиты. За каждой закрепляется соцработник или волонтер под началом соцработника.

Обратившемуся сообщается фамилия того, кто будет с ним работать. С покупкой предоставляются отчетные документы — чеки из магазинов и аптек. Сама услуга по доставке продуктов и лекарств бесплатна.

Губернатор просит южноуральцев быть бдительными и не поддаваться на увещевания мошенников, а немедля обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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