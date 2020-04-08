Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: кибермошенников стало в два раза больше
Режим всеобщей самоизоляции, введенный в Челябинской области из-за эпидемии по коронавирусу, благотворно сказался на криминогенной обстановке. Об этом в среду, 8 апреля, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
На 60% сократилось число ДТП. На 86% меньше возбуждается уголовных дел по всем статьям УК.
Но зато на 200% выросло число сообщений о кибержуликах и телефонных аферистах.
Они «продают» чудо-средства от COVID-19. Они навязывают несуществующие услуги. Например, платную обработку квартир от коронавируса. Они пытаются нажиться на пенсионерах, предлагая платную доставку продуктов и лекарств.
Напомним, что одиноко проживающие пенсионеры могут заказать услугу по доставке самого необходимого, обратившись в районное управление соцзащиты. За каждой закрепляется соцработник или волонтер под началом соцработника.
Обратившемуся сообщается фамилия того, кто будет с ним работать. С покупкой предоставляются отчетные документы — чеки из магазинов и аптек. Сама услуга по доставке продуктов и лекарств бесплатна.
Губернатор просит южноуральцев быть бдительными и не поддаваться на увещевания мошенников, а немедля обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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