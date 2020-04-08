2020-04-08T10:06:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о закрытии Челябинской области на въезд и выезд из-за коронавируса: «Закрытия границ не было и нет»

Губернатор высказался о закрытии Челябинской области на въезд и выезд из-за коронавируса
Ольга АНТОНОВА
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Люди в форме на границах Челябинской области уточняют у автомобилистов цель поездки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Люди в форме на границах Челябинской области уточняют у автомобилистов цель поездки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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На прошлой неделе на границах Челябинской области появились кордоны полиции. Люди в форме рекомендовали южноуральцам не покидать границы региона, а въезжающим из других областей — не пересекать границы Южного Урала, воздержаться от поездок. В среду, 8 апреля, Алексей Текслер высказался о закрытии Челябинской области на въезд и выезд из-за коронавируса:

— Закрытия границ Челябинской области не было и нет. Сотрудники ГИБДД действительно организовали на границах усиленные патрули. Осуществляется контроль пассажирского и грузового потока без каких-либо ограничений. Сотрудники ГИБДД уточняют цель поездок и рекомендуют без особой надобности поездку отменить. У нас и во всех соседних регионах действует похожий режим обязательной самоизоляции. Перемещение граждан возможно только в экстренных необоходимых случаях или по работе, в том случае, если такая деятельность разрешена. Никакого перекрытия границ между регионами у нас не было и нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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