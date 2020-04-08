2020-04-08T10:23:12+03:00
Общество

В Челябинске благоустроят 9 общественных пространств

Публикуем список мест, куда можно будет сходить в будущем
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинске общественные пространства приведут в порядокВ Челябинске общественные пространства приведут в порядокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинск участвует в федеральной программе «Формирование современной городской среды». В рамках этого проекта в городе планируют благоустроить девять общественных пространств в 2020 году. Публикуем полный список мест, которые хотят преобразить в городе:

1. Сквер за ледовой ареной «Трактор» ;

2. Прогулочная зона вдоль проспекта Победы, от ул. Молодогвардейцев до Молдавской;

3. Обкомовская дорога, севернее ул. Худякова;

4. Сквер на углу ул. Цвилинга и Лазарева;

5. Сквер на ул. Свободы 92А;

6. Набережная озера Смолина, от 83 до 97 дома по Новороссийской улице;

7. Парк Дружбы;

8. Сквер между домами 27 и 29 на ул. Байкальской;

9. Разделительный барьер вдоль шоссе Металлургов, от ул. Жукова до Румянцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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