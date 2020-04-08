В Челябинской области полицейские поймали подъездного грабителя

8 Апр 2020 2020-04-08T13:43:03+03:00

В вечерних сумерках у пенсионерки он выхватил сумку с деньгами и документами

Изменить размер текста: A A

Своего обидчика 63-летняя жительница Златоуста запомнила. Парень напал на нее вечером в подъезде ее дома и вырвал из рук сумку с документами и деньгами. Жертва грабителя отправилась в отделение полиции.

Работая по заявлению, сотрудники угрозыска по приметам установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель. Все похищенное изъято и возвращено потерпевшей.

Полицейские отдела МВД России по Златоусту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). Нападавший до четырех лет может провести за решеткой.

Силовики напоминают южноуральцам, что в случае ЧП нужно сразу обращаться в полицию для оперативного принятия мер по розыску и задержанию подозреваемых.

В среду, 8 апреля, на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в регионе, губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что криминогенная ситуация во время всеобщего режима самоизоляции стабилизировалась. Преступления раскрываются по горячим следам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU