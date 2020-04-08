Автомобилист протаранил двери Коркинской городской администрации

8 Апр 2020 2020-04-08T12:18:27+03:00

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Ночью 8 апреля неизвестный на ВАЗ 2210 протаранил двери Коркинкой городской администрации и скрылся с места аварии.

Очевидцы ДТП сделали фото, на котором видно, что входная дверь чуть не вылетела и с трудом держится на поврежденном креплении. Капот автомобиля тоже разбит, видимо, водитель так и бросил его у входа в здание.

В администрации Коркинского городского поселения подтвердили, что входные двери сломаны.

— Двери повреждены, но больше нам ничего неизвестно, ГИБДД не дает подробной информации, — сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU