Власти Челябинска рассказали, кто получит выплаты ко Дню Победы

8 Апр 2020 2020-04-08T12:43:54+03:00

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В честь 9 Мая в Челябинске организована выплата единовременного пособия героям торжества.

По пять тысяч рублей получат: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; члены семей погибших инвалидов, участников ВОв; блокадники; бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

По три тысячи рублей получат: члены семей умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны; нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) инвалида, участника ВОв, состоявшие на его иждивении; труженики тыла;

По тысяче рублей получат дети погибших фронтовиков и приравненные к ним.

Деньги начислены на счета получателей. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, с 4 апреля суммы доставляют тем, кто получает выплаты через почту.

Кстати, в нашем городе живет более 13 тыс ветеранов ВОв, детей погибших участников войны и приравненных к ним.

Это — деньги городского бюджета. Кроме того, поддержку ветераны и инвалиды ВОв получат из областного бюджета (по пять тыс. руб.). Будет федеральная выплата, о которой объявил президент России (75 тыс. руб. и 50 тыс. руб).

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ИСТОЧНИК KP.RU