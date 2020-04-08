Слишком дорогой проезд: челябинцы пожаловались на списание денег за поездки

8 Апр 2020 2020-04-08T12:58:44+03:00

Сумма в 23 рубля для некоторых увеличилась до тысячи и выше

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Платите наличными деньгами: челябинцы пожаловались на множественные списания денег за поездку на общественном транспорте. Некоторым пассажирам из-за этого пришлось оплатить проезд 90 раз.

— Сижу дома, приходит СМС: оплата в транспорте 20 . Через какое-то время еще два сообщения подряд, — рассказала одна из пользовательниц в группе «Челябинский транспорт».

Как оказалось, причина проблемы техническая. В управлении транспорта пояснили, что массовые списания произошли из-за сбоя в программном обеспечении транспортного оператора. Сейчас система работает в стандартном режиме, а пострадавшие пассажиры уже получают деньги.

— Было много обращений по электрическому транспорту. Сегодня уже все исправлено, подобных проблем не возникает, — цитирует издание «Челябинск Сегодня» пресс-секретаря ведомства Евгения Талыпова.

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ИСТОЧНИК KP.RU