2020-04-08T13:09:51+03:00
Коронавирус Covid-19

С какими эпидемиями столкнулся Челябинск за свою историю помимо коронавируса

За свои 283 года южноуральская столица пережила не одно страшное заболевание
Екатерина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Эпидемия коронавируса – далеко не первая из тех, что случалось переживать Челябинску.Эпидемия коронавируса – далеко не первая из тех, что случалось переживать Челябинску.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Челябинск сейчас усиленно борется с коронавирусом. Журналисты издания «Курс дела» решили вспомнить, какие еще болезни бушевали в городе с момента его основания по сегодняшний день.

В 1785 году в Челябинском округе, набрала силу неизвестная болезнь, которая ранее давала о себе знать в Сибири. Она уносила жизни людей и крупного рогатого скота. На Южный Урал отправился лекарь Степан Андреевский с двумя помощниками, чтобы изучить природу неизвестного заболевания.

Андреевский произвел более 200 вскрытий трупов людей и животных, изучая патологические изменения. А потом привил язвенную материю себе, чтобы изучить болезнь и ее последствия. Это был настоящий медицинский подвиг. Доктор выжил и в последующем спас множество жизней. Болезнь, которую он изучал, назвали сибирской язвой.

В 1853 году в Челябинск пришла холера. А в 1892 году на фоне неурожая и голода вспыхнула эпидемия тифа.

В 1910 году в Челябинске снова зафиксировали вспышку холеры. Тогда в город приезжал премьер-министр Петр Столыпин. Он осмотрел местную больницу и нашел ее «весьма неудовлетворительной». Распорядился расширить холерное отделение больницы и обустроить его.

В этом же году город посетил врачебный инспектор из Оренбурга Леонид фон-Шлихтинг. Он сделал массу замечаний санитарному состоянию города и реки Миасс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Правила для беременных в Челябинске в период коронавируса: где и как проходят обследования
Двойное нарушение: в Челябинской области пьяного водителя оштрафовали за несоблюдение самозоляции
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
На юге Челябинской области объявлен режим ЧС
В Челябинской области ГИБДД возобновит регистрацию авто и сдачу экзаменов
Еще двух южноуральцев оштрафовали за фейки о коронавирусе
Суд продлил арест уроженцам Челябинска, обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной
В Челябинске пенсионеров тестируют на коронавирус
С какими эпидемиями столкнулся Челябинск за свою историю помимо коронавируса
Слишком дорогой проезд: челябинцы пожаловались на списание денег за поездки
В Челябинской области 57 тыс. семей получат денежные выплаты на детей
Власти Челябинска рассказали, кто получит выплаты ко Дню Победы
О самоизоляции жителей Челябинской области свидетельствует статистика оператора связи
Автомобилист протаранил двери Коркинской городской администрации
В Челябинской области полицейские поймали подъездного грабителя
В Челябинске повысят стоимость проезда в общественном транспорте
«Перепугалась до смерти»: полиция остановила известную спортсменку на «подпольной пробежке» в парке Челябинска
Увы, это не фейк: общественников возмутила памятная доска живому чиновнику, написанная с грамматической ошибкой
В Челябинске благоустроят скверы и парки
Алексей Текслер о закрытии Челябинской области на въезд и выезд из-за коронавируса: «Закрытия границ не было и нет»
Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: кибермошенников стало в два раза больше