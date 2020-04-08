С какими эпидемиями столкнулся Челябинск за свою историю помимо коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T13:09:51+03:00

Эпидемия коронавируса – далеко не первая из тех, что случалось переживать Челябинску. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За свои 283 года южноуральская столица пережила не одно страшное заболевание

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Челябинск сейчас усиленно борется с коронавирусом. Журналисты издания «Курс дела» решили вспомнить, какие еще болезни бушевали в городе с момента его основания по сегодняшний день.

В 1785 году в Челябинском округе, набрала силу неизвестная болезнь, которая ранее давала о себе знать в Сибири. Она уносила жизни людей и крупного рогатого скота. На Южный Урал отправился лекарь Степан Андреевский с двумя помощниками, чтобы изучить природу неизвестного заболевания.

Андреевский произвел более 200 вскрытий трупов людей и животных, изучая патологические изменения. А потом привил язвенную материю себе, чтобы изучить болезнь и ее последствия. Это был настоящий медицинский подвиг. Доктор выжил и в последующем спас множество жизней. Болезнь, которую он изучал, назвали сибирской язвой.

В 1853 году в Челябинск пришла холера. А в 1892 году на фоне неурожая и голода вспыхнула эпидемия тифа.

В 1910 году в Челябинске снова зафиксировали вспышку холеры. Тогда в город приезжал премьер-министр Петр Столыпин. Он осмотрел местную больницу и нашел ее «весьма неудовлетворительной». Распорядился расширить холерное отделение больницы и обустроить его.

В этом же году город посетил врачебный инспектор из Оренбурга Леонид фон-Шлихтинг. Он сделал массу замечаний санитарному состоянию города и реки Миасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU