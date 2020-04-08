2020-04-08T13:29:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске пенсионеров тестируют на коронавирус

Идти в больницу для сдачи анализов не нужно
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области пенсионеров тестируют на коронавирус.В Челябинской области пенсионеров тестируют на коронавирус.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В среду, 8 апреля, на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в Челябинской области, губернатор Алексей Текслер заявил, что в регионе началось тестирование пожилых земляков на COVID-19. В течение нескольких дней пробы сдали 47 человек с диагнозом ОРВИ.

— Развернем эту работу более активно, — сказал губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией 8 апреля. — Вчера были получены указания от главного санитарного врача, и мы в этом вопросе сработали на опережение. Для тестирования не нужно приходить в поликлинику. Врачи выйдут к пожилому человеку, если он себя чувствует плохо, если диагностирована ОРВИ или другая вирусная инфекция.

Напомним, на 8 апреля новосибирский центр «Вектор» не подтвердил ни одного нового случая заражения COVID-19 в регионе. Диагноз поставлен 32 человекам. За сутки поставлено три новых условно-положительных диагноза. У большинства болезнь протекает в легкой форме, иногда и без клинических проявлений. Шестеро выписаны.

— Заградительные меры дают результаты. Но расслабляться рано. Прошу всех и дальше соблюдать режим самоизоляции и ограничительных мер, которые предписаны, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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