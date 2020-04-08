В Челябинской области ГИБДД возобновит регистрацию авто и сдачу экзаменов

8 Апр 2020 2020-04-08T14:46:01+03:00

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Управление Госавтоинспекции Челябинской области возобновляет работу по оказанию государственных услуг с понедельника, 13 марта.

Принимать граждан будут только по предварительной записи на госуслугах и строго в назначенное время, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

— Помещения регистрационно — экзаменационных подразделений разграничены специальной разметкой для соблюдения безопасной дистанции между посетителями. Сдача теоретического экзамена на получение водительского удостоверения будет осуществляться исходя из 25% заполняемости экзаменационных классов. Замена водительских удостоверений будет осуществляться только через МФЦ, — сообщили в Управлении ГИБДД региона.

Также челябинцев, собирающихся посетить ГАИ, попросили соблюдать меры санитарно-эпидемиологических норм.

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ИСТОЧНИК KP.RU