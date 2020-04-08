В Челябинской области ГИБДД возобновит регистрацию авто и сдачу экзаменов
Управление Госавтоинспекции Челябинской области возобновляет работу по оказанию государственных услуг с понедельника, 13 марта.
Принимать граждан будут только по предварительной записи на госуслугах и строго в назначенное время, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
— Помещения регистрационно — экзаменационных подразделений разграничены специальной разметкой для соблюдения безопасной дистанции между посетителями. Сдача теоретического экзамена на получение водительского удостоверения будет осуществляться исходя из 25% заполняемости экзаменационных классов. Замена водительских удостоверений будет осуществляться только через МФЦ, — сообщили в Управлении ГИБДД региона.
Также челябинцев, собирающихся посетить ГАИ, попросили соблюдать меры санитарно-эпидемиологических норм.
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ИСТОЧНИК KP.RU