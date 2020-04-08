На юге Челябинской области объявлен режим ЧС
Несколько снесенных крыш и оборванные электропровода — именно из-за такие последствия в Карталах был введен режим чрезвычайной ситуации. Жители города жалуются на сильный шквалистый ветер.
Из-за арктического циклона пострадали деревья и жилые дома, которые остались без электричества, а в худшем случае и без крыши. На местах также работают спасатели. Информацию о введении режима подтвердили в пресс-службе МЧС.
Пользователи социальных сетей продолжают выкладывать фотографии происшествий. Информации о пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU