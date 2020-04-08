2020-04-08T14:20:12+03:00
Общество

ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом

Банк расширяет число ее потенциальных участников за счет увеличения максимальной суммы кредита пострадавшего заемщика
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ в дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по закону о льготном периоде в кредитовании (106ФЗ), запускает дополнительную собственную программу. Банк расширяет число ее потенциальных участников за счет увеличения максимальной суммы кредита пострадавшего заемщика.

Новая программа ВТБ действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Банк также принимает больничные листы клиентов и другие справки, подтверждающие сокращение их дохода. Она доступна только для клиентов без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения. После окончания каникул размер ежемесячного платежа по ипотеке, кредиту наличными и автокредиту не увеличится, изменится только срок кредитования. Каникулы предоставляются на 3 месяца.

В зависимости от типа кредита установлены следующие максимальные суммы первоначального займа:

· По ипотеке: максимальная сумма полученного кредита клиента в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, в других регионах – 3 млн рублей. Старт приема заявок – 20 апреля.

· По кредитам наличными: до 2 млн рублей. Старт приема заявок – 9 апреля.

· По автокредитам: до 1,5 млн рублей. Старт приема заявок для участия в программе – 8 апреля.

· Всем владельцам кредитных карт будет предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга будет подключена автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять в банк не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня.

«Мы понимаем, что часть наших клиентов оказалась в очень сложном финансовом положении. Решение о внедрении кредитных каникул в рамках 106ФЗ стало своевременным и важным шагом, который упростит значительному числу заемщиков исполнение их долговых обязательств, – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – Со своей стороны мы видим возможность расширить их число за счет увеличения стартовой суммы кредита. Это благотворно скажется и на клиентах, которые получат необходимую финансовую передышку, и на банке, который сможет избежать ухудшения качества своего кредитного портфеля. Рассчитываем, что наши кредитные каникулы позволят клиентам уже через три месяца вернуться к обслуживанию своих финансовых обязательств в привычном комфортном режиме».

Для получения отсрочки заёмщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Правила для беременных в Челябинске в период коронавируса: где и как проходят обследования
Двойное нарушение: в Челябинской области пьяного водителя оштрафовали за несоблюдение самозоляции
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
На юге Челябинской области объявлен режим ЧС
В Челябинской области ГИБДД возобновит регистрацию авто и сдачу экзаменов
Еще двух южноуральцев оштрафовали за фейки о коронавирусе
Суд продлил арест уроженцам Челябинска, обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной
В Челябинске пенсионеров тестируют на коронавирус
С какими эпидемиями столкнулся Челябинск за свою историю помимо коронавируса
Слишком дорогой проезд: челябинцы пожаловались на списание денег за поездки
В Челябинской области 57 тыс. семей получат денежные выплаты на детей
Власти Челябинска рассказали, кто получит выплаты ко Дню Победы
О самоизоляции жителей Челябинской области свидетельствует статистика оператора связи
Автомобилист протаранил двери Коркинской городской администрации
В Челябинской области полицейские поймали подъездного грабителя
В Челябинске повысят стоимость проезда в общественном транспорте
«Перепугалась до смерти»: полиция остановила известную спортсменку на «подпольной пробежке» в парке Челябинска
Увы, это не фейк: общественников возмутила памятная доска живому чиновнику, написанная с грамматической ошибкой
В Челябинске благоустроят скверы и парки
Алексей Текслер о закрытии Челябинской области на въезд и выезд из-за коронавируса: «Закрытия границ не было и нет»
Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: кибермошенников стало в два раза больше