Правила для беременных в Челябинске в период коронавируса: где и как проходят обследования
Среди тех, кому следует максимально беречься от коронавируса, женщины в положении. Они рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем малыша. Но для беременных, как мы узнали, в период коронавируса нет дополнительных ограничений в Челябинске. Будущим мамам советуют минимизировать свои контакты и использовать средства защиты при выходе в свет.
Поликлиники, женские консультации принимают беременных в прежнем режиме.
— Все женщины, стоящие на учете по беременности, проходят скрининги, посещают врача и сдают анализы по обычному плану. Врач, ведущий беременность, всегда на связи. Если женщине в какой-то момент понадобится госпитализация в стационар, ее положат в больницу по месту жительства. И только тех , которые контактировали с приезжими из-за границы, госпитализируют в ОКБ № 2, где также есть роддом, — рассказали КП-Челябинск в городском комитете здравоохранения.
Анализ на коронавирус для беременных не является поголовным. Его делают, когда у женщины были сомнительные контакты и она могла заразиться.
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ИСТОЧНИК KP.RU