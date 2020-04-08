Отмена пробников ОГЭ и ЕГЭ 2020 в Челябинске: как проверят здания школьников

8 Апр 2020 2020-04-08T15:00:25+03:00

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Все в цифру: после отмены пробников ОГЭ и ЕГЭ 2020 в Челябинске многие выпускники и родители стали жаловаться из-за того, что тщательно подготовиться к экзаменам станет сложнее. Теперь же на помощь пришел Федеральный институт педагогических измерений, который выложил все демонстрационные варианты КИМов в интернет.

— Сейчас любой выпускник может зайти на сайт ФИПИ и там протестироваться. Это такая виртуальная тренировка. Обычно их проводили в очном режиме — те же пробные экзамены. В этом году это предлагается сделать в виртуальном режиме, — рассказал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов во время специального брифинга.

При этом министр подчеркнул, что дистанционное образование возможно даже для тех семей, где нет доступа к интернету. В таком случае, учитель будет поддерживать контакт с учеником по обычной телефонной связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU