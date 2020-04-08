Пасха в Челябинске 2020: что будет отменено и что работать в период самоизоляции
Воскресение Христово православный мир встретит 19 апреля. Как пройдет Пасха в Челябинске 2020 в период режима самоизоляции из-за коронавируса? Ведь по распоряжению губернатора, режим введен до 19 апреля включительно.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе главы региона, богослужения в храмах в Челябинске на Пасху будут. Допустят ли на них прихожан или они смогут участвовать в праздничных богослужениях в режиме онлайн в Интернете, митрополит Челябинский и Миасский Григорий примет решение не позднее 15 апреля, сообщают в Челябинской митрополии.
Родительский день, когда навещают могилы родных и близких, в 2020 году выпадает на 28 апреля. В пресс-службе главы региона подчеркнули, что еще есть время сориентироваться в соответствии с ситуацией и предложили вернуться к этому вопросу ближе к дате.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»