Пасха в Челябинске 2020: что будет отменено и что работать в период самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T16:39:50+03:00

В период самоизоляции Пасха в Челябинске 2020 может пройти в ином режиме

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Воскресение Христово православный мир встретит 19 апреля. Как пройдет Пасха в Челябинске 2020 в период режима самоизоляции из-за коронавируса? Ведь по распоряжению губернатора, режим введен до 19 апреля включительно.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе главы региона, богослужения в храмах в Челябинске на Пасху будут. Допустят ли на них прихожан или они смогут участвовать в праздничных богослужениях в режиме онлайн в Интернете, митрополит Челябинский и Миасский Григорий примет решение не позднее 15 апреля, сообщают в Челябинской митрополии.

Родительский день, когда навещают могилы родных и близких, в 2020 году выпадает на 28 апреля. В пресс-службе главы региона подчеркнули, что еще есть время сориентироваться в соответствии с ситуацией и предложили вернуться к этому вопросу ближе к дате.

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ИСТОЧНИК KP.RU