В Челябинске из-за коронавируса подорожали квартиры

8 Апр 2020 2020-04-08T16:43:38+03:00

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Коронавирус и кризис всецело могли сказаться на стоимости недвижимости Южном Урале, в том числе и на рынке вторички. Многие города России действительно подняли цены на квадратные метры.

Как сообщает издание «Полит74» с ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир», стоимость квартир в столице Южного Урала действительно росла, но повышение был не таким заметным. Квадратный метр в Челябинске стоит 41 005 рублей, при росте на 1,6%.

В соседнем Магнитогорске цены на вторичном рынке жилья выросли почти три процента. В то же время город занимает последние 70 место в рейтинге по стоимости недвижимости. А вот екатеринбуржцы резко обгоняют в цене другие города. Стоимость квадратного метра увеличилась на четыре процента и составила 77 855 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU