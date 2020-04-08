В Челябинске из-за эпидемии коронавируса выросли цены на квартиры

8 Апр 2020 2020-04-08T16:36:43+03:00

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Коронавирус и кризис всецело могли сказаться на стоимости недвижимости на Южном Урале, в том числе и рынке вторички. Многие города России действительно подняли цены на квадратные метры.

Как сообщает издание «Полит74» с ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир», несмотря на то, что стоимость жилья в столице Южного Урала действительно росла, повышение было не таким сильным. Согласно исследованию квадратный метр в Челябинске стоит 41 005 рублей (рост 1,6%).

В соседнем Магнитогорске более серьезное повышение — почти три процента. В то же время в рейтинге по стоимости недвижимости город металлургов занимает последние 70 место. А вот екатеринбуржцы резко обгоняют другие мегаполисы. Стоимость квадратного метра увеличилась на четыре процента и составила 77 855 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU