Южноуральским школьникам продолжат выдавать молоко после самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T16:13:06+03:00

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Бесплатное молоко продолжат выдавать южноуральским школьникам. Многие родители испугались, что режим самоизоляции может обрушить региональную программу.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», некоторые поставки молока, которые привезли для школьников, можно будет подать и после окончания карантина. Все благодаря ультрапастеризованной упаковке.

— Если срок годности истечет, продукт спишут, но это будет не массовое явление. Потери для производителей будут небольшие. «Школьное молоко» не единственный проект, которым они занимаются. У них целая линия молочных продуктов, и они продолжают вести свою деятельность в режиме самоизоляции и реализуют продажу, — рассказала пресс-секретарь регионального минобрнауки Светлана Платонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU