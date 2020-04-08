«Сердечные лавки» — в Челябинске нашли самые дорогие скамейки
«Новый рекорд», — именно так иронично высказался Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов о стоимости новых скамеек у театра Манекен. «Сердечные лавки» оказались самыми дорогими в городе — на них потратили 375 тысяч рублей.
Как отметил активист, астрономическая цена практически неоправданна из-за плохого качества самих сидений. При этом, Владов отметил, что даже инсталляция из сердец, в стиле которой и сделаны скамейки, стоит на 300 тысяч дешевле.
— Они сделаны откровенно дешево. Черный металл в основании будет ржаветь, надо подкрашивать. За такие деньги, можно было и вечный алюминий поставить. Ну и сидушка без спинки с открытым креплением. Красные дуги сделаны из стеклопластика и шатаются. Это могло быть временной конструкцией для какого-то арт-фестиваля, но это никак не может быть самой дорогой лавкой в городе, — пишет урбанист в своих социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU