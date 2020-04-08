2020-04-08T18:17:13+03:00
Общество

Барабаны без шума: музыкант из Копейска построил звукоизоляционную студию

Мужчина не хочет нарушать покой соседей по поселку
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Александр Беляев занимается музыкой уже 20 лет. Фото: hornews.comАлександр Беляев занимается музыкой уже 20 лет. Фото: hornews.com
Изменить размер текста:

Домашняя студия со звукоизоляцией — именно таким проектом решил заняться копейский барабанщик Александр Беляев во время карантина. Теперь музыкант может проводить репетиции, не мешая детям или соседям.

— У меня есть мечта: иметь возможно играть на барабанах в любое время суток. В полночь, в час ночи, в два, — в любое время, когда не спится. Раньше я не мог себе это позволить, так как не хотелось будить всех вокруг, — цитирует Александра сайт hornews.com.

Как рассказал музыкант, впервые идея о звукоизоляции заставили задуматься его три сына. Однажды ребята резко разбудили родителей, начав играть на отцовской остановке рано утром.

Стройматериалами музыкант закупился заранее. Фото: hornews.com

Стройматериалами музыкант закупился заранее. Фото: hornews.com

Еще до карантина, Александр закупился стройматериалами и за несколько дней в одной из комнат появились две стены из гипсокартона, покрытые утеплителем, каменной и минеральной ватой, акустическим поролоном и фанерой.

— Чем больше масса стены, тем меньше звуков она пропускает. Кроме того, я сделал так, чтобы две стены отражали звук, а остальные две поглощали — это делается для того, чтобы звук не гулял по комнате-студии, — пояснил Александр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске из-за больного коронавирусом на карантин отправили несколько медработников
Задержанного экс-начальника МЧС по Курганской области обвинили в дополнительных преступлениях
Барабаны без шума: музыкант из Копейска построил звукоизоляционную студию
Продлят ли учебный год в школах Челябинска 2020
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
«Сердечные лавки» — в Челябинске нашли самые дорогие скамейки
Все в бор: В Челябинской области появятся две эко-тропы
Южноуральским школьникам продолжат выдавать молоко после самоизоляции
В Челябинске из-за эпидемии коронавируса выросли цены на квартиры
В Челябинске из-за коронавируса подорожали квартиры
Пасха в Челябинске 2020: что будет отменено и что работать в период самоизоляции
Отмена пробников ОГЭ и ЕГЭ 2020 в Челябинске: как проверят здания школьников
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Правила для беременных в Челябинске в период коронавируса: где и как проходят обследования