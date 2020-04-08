Барабаны без шума: музыкант из Копейска построил звукоизоляционную студию
Домашняя студия со звукоизоляцией — именно таким проектом решил заняться копейский барабанщик Александр Беляев во время карантина. Теперь музыкант может проводить репетиции, не мешая детям или соседям.
— У меня есть мечта: иметь возможно играть на барабанах в любое время суток. В полночь, в час ночи, в два, — в любое время, когда не спится. Раньше я не мог себе это позволить, так как не хотелось будить всех вокруг, — цитирует Александра сайт hornews.com.
Как рассказал музыкант, впервые идея о звукоизоляции заставили задуматься его три сына. Однажды ребята резко разбудили родителей, начав играть на отцовской остановке рано утром.
Стройматериалами музыкант закупился заранее. Фото: hornews.com
Еще до карантина, Александр закупился стройматериалами и за несколько дней в одной из комнат появились две стены из гипсокартона, покрытые утеплителем, каменной и минеральной ватой, акустическим поролоном и фанерой.
— Чем больше масса стены, тем меньше звуков она пропускает. Кроме того, я сделал так, чтобы две стены отражали звук, а остальные две поглощали — это делается для того, чтобы звук не гулял по комнате-студии, — пояснил Александр.
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ИСТОЧНИК KP.RU