Задержанного экс-начальника МЧС по Курганской области обвинили в дополнительных преступлениях

8 Апр 2020 2020-04-08T20:06:57+03:00

С конца марта Олег Рожков находится под стражей за махинации с госконтрактом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Против экс-главы МЧС по Курганской области Олега Рожкова, задержанного в марте 2020 года за превышение полномочий, завели второе уголовное дело о коррупции. В ходе расследования, следователи обнаружили другие преступления, которые совершал главный спасатель на посту.

— Установлено, что Рожков в период с 01 января 2017 года по 22 сентября 2019 года, с целью хищения бюджетных денежных средств, премировал одного из начальников подчиненного ему подразделения. Часть от полученных денежных средств по указанию экс-главы расходовалась в представительских целях, — рассказали в пресс-службе СК по Курганской области.

Кроме того, следователи узнали, что в феврале 2020 года Олег Рожков использовал спецтехнику подконтрольного ведомства в своих личных целях. При этом, из-за этого ею не могли воспользоваться спасатели и другие сотрудники МЧС.

Ранее экс-глава задержали под стражу на два месяца за махинации с госконтрактом на покупку спецтехники. Следователи вместе с УФСБ по Курганской области продолжают расследование уголовных дел и поиск доказательств.

Задержание бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области.Видео: МЧС России по Курганской области

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ИСТОЧНИК KP.RU