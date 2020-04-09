2020-04-09T04:05:25+03:00
Общество

«Ребенок плачет, хочет в школу»: у детей и родителей Челябинской области сдают нервы от дистанционного обучения

А прошло только три дня...
Ирина КАРЕЛИНА
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«Ребенок плачет, хочет в школу»: у детей и родителей Челябинской области сдают нервы от дистанционного обучения«Ребенок плачет, хочет в школу»: у детей и родителей Челябинской области сдают нервы от дистанционного обученияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Семьи школьников мечтают, чтобы карантин скорее закончился, и дети снова пошли в школу. Дистанционное обучение для многих превратилось в настоящую пытку.

— В школе столько не задавали! Второкласснику задают пять упражнений по русскому языку. Причем, в классе всегда делали ну максимум два. Ребенок плачет, хочет в школу. И мы плачем. Кряхтим, психуем, но делаем. А как иначе? — написала Ольга Филиппова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Учителя выкладывают задания сразу на нескольких образовательных платформах, которые работают с перебоями. К тому же, постоянно нужно что-то фотографировать, снимать на видео, скачивать, отправлять на почту, а также в разные соцсети и мессенджеры, где дети не зарегистрированы. И еще повезло, если родители дома и могут помочь...

— Мы заданное на позавчера еще не все сделали, занимаясь с 9 утра до 22.30. Четвертый класс. Ребенок отличник! — пишет в соцсети Виктория Райдер.

Еще одна проблема — здоровье детей при дистанционном обучении.

— Ребенок проводит по 8 часов в день за компьютером. Такое даже взрослому человеку очень вредно! Неужели нельзя просто задавать изучение тем по учебнику и выполнять упражнения в тетради? — возмутилась Виктория Осокина.

Также все участники образовательного процесса отмечают, что днем «Сетевой город» по-прежнему работает очень плохо.

— Делаем уроки ночью! — пишет Евгения Пешкова.

— А мы в 5 утра для этого встаем. Пока все не проснулись, сайт нормально открывается, — отвечает Анна Вяткина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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