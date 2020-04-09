Водители общественного транспорта Челябинска скучают по пассажирам и фотографируют пустые салоны
Целую коллекцию фотографий пустых троллейбусов, автобусов и трамваев можно найти в паблике «Челябинский транспорт» в ВК.
— Как же обидно и скучно, — подписывает свой снимок водитель троллейбуса №5 и ставит грустный смайлик.
— Мы тоже скучаем по вам. Скорее бы карантин закончился! — комментируют пассажиры, которые сейчас самоизолировались дома.
Справа - пустой салон троллейбуса №8. Фото: группа «Челябинский транспорт» в ВК
Под одним из похожих снимков водитель написал: «Абсолютно никого. Только двух пассажиров за круг провезли. Как дальше жить будем...»
Однако, уже со следующей неделе многие предприятия вновь начнут работать, и транспортникам будет повеселее.
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ИСТОЧНИК KP.RU